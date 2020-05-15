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Highland Beach, FL
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3740 S Ocean Boulevard
Last updated May 15 2020 at 2:08 AM

3740 S Ocean Boulevard

3740 South Ocean Boulevard · (561) 212-6100
COVID-19 Update
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Location

3740 South Ocean Boulevard, Highland Beach, FL 33487
Toscana

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 604 · Avail. now

$7,500

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 2601 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
elevator
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
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patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3740 S Ocean Boulevard have any available units?
3740 S Ocean Boulevard has a unit available for $7,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3740 S Ocean Boulevard have?
Some of 3740 S Ocean Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3740 S Ocean Boulevard currently offering any rent specials?
3740 S Ocean Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 3740 S Ocean Boulevard pet-friendly?
No, 3740 S Ocean Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Highland Beach.
Does 3740 S Ocean Boulevard offer parking?
No, 3740 S Ocean Boulevard does not offer parking.
Does 3740 S Ocean Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 3740 S Ocean Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 3740 S Ocean Boulevard have a pool?
No, 3740 S Ocean Boulevard does not have a pool.
Does 3740 S Ocean Boulevard have accessible units?
No, 3740 S Ocean Boulevard does not have accessible units.
Does 3740 S Ocean Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 3740 S Ocean Boulevard has units with dishwashers.
Does 3740 S Ocean Boulevard have units with air conditioning?
No, 3740 S Ocean Boulevard does not have units with air conditioning.
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