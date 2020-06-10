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Fountainebleau, FL
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9179 Fontainebleau Blvd
Last updated August 17 2019 at 1:03 AM

9179 Fontainebleau Blvd

9179 Fontainebleau Boulevard · (305) 205-2311
COVID-19 Update
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Location

9179 Fontainebleau Boulevard, Fountainebleau, FL 33172
Fontainbleau East

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 4 · Avail. now

$2,150

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
tennis court
NICELY UPGRADED AND CENTRALLY LOCATED, 2-STORY TOWNHOUSE FEATURING A STUNNING CATHEDRAL CEILING, NEW FLOORING UPSTAIRS, A REMODELED KITCHEN AND BATHROOM, A HUGE MASTER BEDROOM ON THE FIRST FLOOR THAT CAN BE USED AS ONE LARGE BEDROOM OR TWO SEPARATE DECENT-SIZED ROOMS, WALK-IN CLOSETS IN BEDROOMS, WASHER & DRYER INSIDE PROPERTY, A WIDE LAKE FRONT VIEW FROM SPACIOUS AND PRIVATE PATIO, AND ACCESS TO COMMUNITY POOL, CLUBHOUSE, AND TENNIS COURT. DISERABLE PROPERTY IN A VERY HIGH DEMAND AREA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9179 Fontainebleau Blvd have any available units?
9179 Fontainebleau Blvd has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9179 Fontainebleau Blvd have?
Some of 9179 Fontainebleau Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9179 Fontainebleau Blvd currently offering any rent specials?
9179 Fontainebleau Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 9179 Fontainebleau Blvd pet-friendly?
No, 9179 Fontainebleau Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountainebleau.
Does 9179 Fontainebleau Blvd offer parking?
No, 9179 Fontainebleau Blvd does not offer parking.
Does 9179 Fontainebleau Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 9179 Fontainebleau Blvd offers units with in unit laundry.
Does 9179 Fontainebleau Blvd have a pool?
Yes, 9179 Fontainebleau Blvd has a pool.
Does 9179 Fontainebleau Blvd have accessible units?
No, 9179 Fontainebleau Blvd does not have accessible units.
Does 9179 Fontainebleau Blvd have units with dishwashers?
Yes, 9179 Fontainebleau Blvd has units with dishwashers.
Does 9179 Fontainebleau Blvd have units with air conditioning?
No, 9179 Fontainebleau Blvd does not have units with air conditioning.
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