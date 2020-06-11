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East Lake, FL
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209 CLAYS TRAIL
Last updated May 22 2019 at 6:24 AM

209 CLAYS TRAIL

209 Clays Trail · No Longer Available
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Location

209 Clays Trail, East Lake, FL 34677

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 209 CLAYS TRAIL have any available units?
209 CLAYS TRAIL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East Lake, FL.
What amenities does 209 CLAYS TRAIL have?
Some of 209 CLAYS TRAIL's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 209 CLAYS TRAIL currently offering any rent specials?
209 CLAYS TRAIL is not currently offering any rent specials.
Is 209 CLAYS TRAIL pet-friendly?
No, 209 CLAYS TRAIL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Lake.
Does 209 CLAYS TRAIL offer parking?
Yes, 209 CLAYS TRAIL offers parking.
Does 209 CLAYS TRAIL have units with washers and dryers?
No, 209 CLAYS TRAIL does not offer units with in unit laundry.
Does 209 CLAYS TRAIL have a pool?
Yes, 209 CLAYS TRAIL has a pool.
Does 209 CLAYS TRAIL have accessible units?
No, 209 CLAYS TRAIL does not have accessible units.
Does 209 CLAYS TRAIL have units with dishwashers?
Yes, 209 CLAYS TRAIL has units with dishwashers.
Does 209 CLAYS TRAIL have units with air conditioning?
No, 209 CLAYS TRAIL does not have units with air conditioning.
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