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Collier County, FL
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2400 Bayou LN
Last updated June 18 2020 at 3:03 AM

2400 Bayou LN

2400 Bayou Lane · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

2400 Bayou Lane, Collier County, FL 34112

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 6 · Avail. now

$3,500

2 Bed · 2 Bath · 1351 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
bbq/grill
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2400 Bayou LN have any available units?
2400 Bayou LN has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2400 Bayou LN have?
Some of 2400 Bayou LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2400 Bayou LN currently offering any rent specials?
2400 Bayou LN is not currently offering any rent specials.
Is 2400 Bayou LN pet-friendly?
No, 2400 Bayou LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 2400 Bayou LN offer parking?
No, 2400 Bayou LN does not offer parking.
Does 2400 Bayou LN have units with washers and dryers?
Yes, 2400 Bayou LN offers units with in unit laundry.
Does 2400 Bayou LN have a pool?
No, 2400 Bayou LN does not have a pool.
Does 2400 Bayou LN have accessible units?
No, 2400 Bayou LN does not have accessible units.
Does 2400 Bayou LN have units with dishwashers?
Yes, 2400 Bayou LN has units with dishwashers.
Does 2400 Bayou LN have units with air conditioning?
No, 2400 Bayou LN does not have units with air conditioning.
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