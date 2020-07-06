All apartments in Brandon
Find more places like 646 Bryan Terrace Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Brandon, FL
/
646 Bryan Terrace Dr
Last updated January 14 2020 at 9:46 PM

646 Bryan Terrace Dr

646 Bryan Terrace Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Brandon
See all
Luxury Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

646 Bryan Terrace Drive, Brandon, FL 33511

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
646 Bryan Terrace Dr - LO - Please call Ralph Lozada at (813) 480-7326 for more information on this home. UPDATED AND FRESHLY PAINTED INTERIOR & EXTERIOR. 3 BEDROOM, 2 BATH, 2 CAR GARAGE. FENCED YARD. KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS. ALL APPLIANCES, STOVE, REFRIGERATOR W/ICE MAKER, DISHWASHER, & MICROWAVE. TILE IN KITCHEN, BATHROOMS AND LIVING ROOM. ENGINEERED HARDWOOD FLOORS IN ALL BEDROOMS. CEILINGS FANS THROUGHOUT. NEW BEDROOM DOORS. NEW GARAGE DOOR BY JANUARY 1, 2020. GREAT LOCATION, GREAT SCHOOLS *****At time of move-in, Tenant costs will include a processing fee of $75.00 along with rent and any deposit.********

(RLNE5426506)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 646 Bryan Terrace Dr have any available units?
646 Bryan Terrace Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 646 Bryan Terrace Dr have?
Some of 646 Bryan Terrace Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 646 Bryan Terrace Dr currently offering any rent specials?
646 Bryan Terrace Dr is not currently offering any rent specials.
Is 646 Bryan Terrace Dr pet-friendly?
No, 646 Bryan Terrace Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 646 Bryan Terrace Dr offer parking?
Yes, 646 Bryan Terrace Dr offers parking.
Does 646 Bryan Terrace Dr have units with washers and dryers?
No, 646 Bryan Terrace Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 646 Bryan Terrace Dr have a pool?
No, 646 Bryan Terrace Dr does not have a pool.
Does 646 Bryan Terrace Dr have accessible units?
No, 646 Bryan Terrace Dr does not have accessible units.
Does 646 Bryan Terrace Dr have units with dishwashers?
Yes, 646 Bryan Terrace Dr has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Parent Guide to Apartment Living
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
How to Move Cross Country
Should You Cosign an Apartment Lease?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Lucerne
1419 Lake Lucerne Way
Brandon, FL 33511
Lakewood Apartments
1651 Lake Meadow Cir S
Brandon, FL 33510
Camden Royal Palms
826 Milano Cir
Brandon, FL 33511
THE RETREAT AT BERMUDA LAKE
2648 Bermuda Lake Dr
Brandon, FL 33510
Westwood @60
1212 Askew Dr
Brandon, FL 33511
Bridgeport
3385 Creekridge Rd
Brandon, FL 33511
The Addison
2516 Annapolis Way
Brandon, FL 33511
Tapestry Town Center
650 Tapestry Lane
Brandon, FL 33511

Similar Pages

Brandon 1 BedroomsBrandon 2 Bedrooms
Brandon Dog Friendly ApartmentsBrandon Luxury Places
Brandon Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Winter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLFour Corners, FLTemple Terrace, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa