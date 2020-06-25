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Brandon, FL
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2716 LANTERN HILL AVENUE
Last updated June 7 2019 at 10:24 PM

2716 LANTERN HILL AVENUE

2716 Lantern Hill Avenue · No Longer Available
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Location

2716 Lantern Hill Avenue, Brandon, FL 33511

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
LOCATION, LOCATION, LOCATION, CONVENIENT BRANDON POINTE SUBDIVISION IS CLOSE TO EVERYTHING-SHOPPING, BANKING, RESTAURANTS, THE MALL THE EXPRESSWAY. THIS LIKE NEW HOME WILL BE AVAILABLE 5/1/2018. THE LOWER LEVEL IS BEAUTIFUL TILE ON THE DIAGONAL. FLOOR PLAN FEATURES A NICE FOYER, SEPARATE DINING ROOM, HALF BATH AND LARGE OPEN KITCHEN/FAMILY ROOM COMBINATION ON THE GROUND FLOOR. UPSTAIRS ARE 3 AMPLE BEDROOMS AND INDOOR UTILITY WHICH INCLUDES WASHER/DRYER. THE MASTER HAS A WALK IN CLOSET AND NICE MASTER BATH FEATURING A GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. 2" FAUX MINI BLINDS. CEILING FANS IN ALL THE BEDROOMS. DETACHED 2 CAR GARAGE REACHED BY ALLY IN THE REAR. OPEN COVERED AND SCREENED PATIO FOR YOUR BBQ. GATED COMMUNITY WITH COMMUNITY POOL. WATER INCLUDED IN RENT. LOOK AT THIS ONE, YOU WON'T BE DISAPPOINTED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2716 LANTERN HILL AVENUE have any available units?
2716 LANTERN HILL AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 2716 LANTERN HILL AVENUE have?
Some of 2716 LANTERN HILL AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2716 LANTERN HILL AVENUE currently offering any rent specials?
2716 LANTERN HILL AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 2716 LANTERN HILL AVENUE pet-friendly?
No, 2716 LANTERN HILL AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 2716 LANTERN HILL AVENUE offer parking?
Yes, 2716 LANTERN HILL AVENUE offers parking.
Does 2716 LANTERN HILL AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 2716 LANTERN HILL AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 2716 LANTERN HILL AVENUE have a pool?
Yes, 2716 LANTERN HILL AVENUE has a pool.
Does 2716 LANTERN HILL AVENUE have accessible units?
No, 2716 LANTERN HILL AVENUE does not have accessible units.
Does 2716 LANTERN HILL AVENUE have units with dishwashers?
No, 2716 LANTERN HILL AVENUE does not have units with dishwashers.
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