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Brandon, FL
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1752 KIRTLEY DRIVE
Last updated February 21 2020 at 11:13 AM

1752 KIRTLEY DRIVE

1752 Kirtley Drive · No Longer Available
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Location

1752 Kirtley Drive, Brandon, FL 33511
Sterling Ranch

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1752 KIRTLEY DRIVE have any available units?
1752 KIRTLEY DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1752 KIRTLEY DRIVE have?
Some of 1752 KIRTLEY DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1752 KIRTLEY DRIVE currently offering any rent specials?
1752 KIRTLEY DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1752 KIRTLEY DRIVE pet-friendly?
No, 1752 KIRTLEY DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 1752 KIRTLEY DRIVE offer parking?
Yes, 1752 KIRTLEY DRIVE offers parking.
Does 1752 KIRTLEY DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1752 KIRTLEY DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1752 KIRTLEY DRIVE have a pool?
Yes, 1752 KIRTLEY DRIVE has a pool.
Does 1752 KIRTLEY DRIVE have accessible units?
No, 1752 KIRTLEY DRIVE does not have accessible units.
Does 1752 KIRTLEY DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1752 KIRTLEY DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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