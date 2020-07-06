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Brandon, FL
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1719 Southwind Drive
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1719 Southwind Drive

1719 Southwind Drive · No Longer Available
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Location

1719 Southwind Drive, Brandon, FL 33510
Lakeview Village

Amenities

in unit laundry
dogs allowed
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1719 Southwind Drive have any available units?
1719 Southwind Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1719 Southwind Drive have?
Some of 1719 Southwind Drive's amenities include in unit laundry, dogs allowed, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1719 Southwind Drive currently offering any rent specials?
1719 Southwind Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1719 Southwind Drive pet-friendly?
Yes, 1719 Southwind Drive is pet friendly.
Does 1719 Southwind Drive offer parking?
No, 1719 Southwind Drive does not offer parking.
Does 1719 Southwind Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1719 Southwind Drive offers units with in unit laundry.
Does 1719 Southwind Drive have a pool?
No, 1719 Southwind Drive does not have a pool.
Does 1719 Southwind Drive have accessible units?
No, 1719 Southwind Drive does not have accessible units.
Does 1719 Southwind Drive have units with dishwashers?
No, 1719 Southwind Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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