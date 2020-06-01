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Brandon, FL
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1706 Acadia Harbor Pl
Last updated January 14 2020 at 9:45 PM

1706 Acadia Harbor Pl

1706 Acadia Harbor Place · No Longer Available
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Location

1706 Acadia Harbor Place, Brandon, FL 33511

Amenities

patio / balcony
granite counters
stainless steel
pool
bathtub
Unit Amenities
bathtub
granite counters
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pool
1706 Acadia Harbor Pl - LO - Please call Arveny Rodriguez at (908) 500-3578 for more information on this home. STUNNING 2 STORY CONTEMPORARY HOME IN GATED BRANDON POINTE COMMUNITY BUILT 2013! YOULL APPRECIATE THE PAVER DRIVEWAY AND WALKWAY LEADING TO AN INVITING FOYER WITH TILE FLOORING. THE KITCHEN FEATURES STAGGERED 42 CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS, ISLAND AND DINETTE PERFECT FOR ENTERTAINMENT. SPACIOUS LIVING ROOM AND DINING AREA ARE ALL PART OF THE OPEN FLOOR PLAN WITH TILE THROUGHOUT. STEP OUT TO THE LARGE COVERED SCREENED-IN PATIO AREA OVERLOOKING THE BEAUTIFUL POND. WALK UP TO THE SECOND LEVEL AND STEP INTO THE INVITING LOFT AREA. LARGE MASTER SUITE FEATURES WALK- IN CLOSET AND 2ND CLOSET + MASTER BATH WITH GARDEN TUB & SEPARATE SHOWER. THERE ARE THREE ADDITIONAL BEDROOMS ON THIS LEVEL AND A 2ND FULL BATH. THIS IS AN ENERGY EFFICIENT HOME WITH RADIANT BARRIER, DOUBLE PANE/LOW-E WINDOWS, HURRICANE SHUTTERS. HOA INCLUDES LAWN MAINTENANCE, WATER, TRASH/SEWER, COMMUNITY POOL AND COMMON AREAS. A SHORT DISTANCE TO SHOPS/RESTAURANTS AND MINUTES TO I75 AND SELMON EXPRESSWAY. At time of move-in, a $75 tenant processing fee will be due along with any rent and deposit(s).

(RLNE5328518)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1706 Acadia Harbor Pl have any available units?
1706 Acadia Harbor Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1706 Acadia Harbor Pl have?
Some of 1706 Acadia Harbor Pl's amenities include patio / balcony, granite counters, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1706 Acadia Harbor Pl currently offering any rent specials?
1706 Acadia Harbor Pl is not currently offering any rent specials.
Is 1706 Acadia Harbor Pl pet-friendly?
No, 1706 Acadia Harbor Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 1706 Acadia Harbor Pl offer parking?
No, 1706 Acadia Harbor Pl does not offer parking.
Does 1706 Acadia Harbor Pl have units with washers and dryers?
No, 1706 Acadia Harbor Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 1706 Acadia Harbor Pl have a pool?
Yes, 1706 Acadia Harbor Pl has a pool.
Does 1706 Acadia Harbor Pl have accessible units?
No, 1706 Acadia Harbor Pl does not have accessible units.
Does 1706 Acadia Harbor Pl have units with dishwashers?
No, 1706 Acadia Harbor Pl does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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