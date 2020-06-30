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Last updated March 3 2020 at 3:58 AM

1306 HIGH HAMMOCK DRIVE

1306 High Hammock Drive · No Longer Available
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Location

1306 High Hammock Drive, Brandon, FL 33619

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
gym
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
gym
parking
pool
garage
tennis court
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have any available units?
1306 HIGH HAMMOCK DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have?
Some of 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE currently offering any rent specials?
1306 HIGH HAMMOCK DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE pet-friendly?
Yes, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE is pet friendly.
Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE offer parking?
Yes, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE offers parking.
Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have units with washers and dryers?
No, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have a pool?
Yes, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE has a pool.
Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have accessible units?
No, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE does not have accessible units.
Does 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE have units with dishwashers?
No, 1306 HIGH HAMMOCK DRIVE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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