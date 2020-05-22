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Bal Harbour, FL
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237 Bal Cross Dr
Last updated May 22 2020 at 7:05 PM

237 Bal Cross Dr

237 Bal Cross Drive · (305) 785-0440
COVID-19 Update
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Location

237 Bal Cross Drive, Bal Harbour, FL 33154
Bal Harbour

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$34,000

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7 Bed · 7 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
bbq/grill
hot tub
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 237 Bal Cross Dr have any available units?
237 Bal Cross Dr has a unit available for $34,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 237 Bal Cross Dr have?
Some of 237 Bal Cross Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 237 Bal Cross Dr currently offering any rent specials?
237 Bal Cross Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 237 Bal Cross Dr pet-friendly?
No, 237 Bal Cross Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bal Harbour.
Does 237 Bal Cross Dr offer parking?
No, 237 Bal Cross Dr does not offer parking.
Does 237 Bal Cross Dr have units with washers and dryers?
Yes, 237 Bal Cross Dr offers units with in unit laundry.
Does 237 Bal Cross Dr have a pool?
Yes, 237 Bal Cross Dr has a pool.
Does 237 Bal Cross Dr have accessible units?
No, 237 Bal Cross Dr does not have accessible units.
Does 237 Bal Cross Dr have units with dishwashers?
Yes, 237 Bal Cross Dr has units with dishwashers.
Does 237 Bal Cross Dr have units with air conditioning?
No, 237 Bal Cross Dr does not have units with air conditioning.
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