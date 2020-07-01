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Tustin, CA
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12456 BOROS Place
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12456 BOROS Place

12456 Boros Place · No Longer Available
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Location

12456 Boros Place, Tustin, CA 92782

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
tennis court
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PARKING IN GARAGE ONLY. TWO CAR PARKING RESTRICTION IN THIS GATED COMMUNITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12456 BOROS Place have any available units?
12456 BOROS Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 12456 BOROS Place have?
Some of 12456 BOROS Place's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12456 BOROS Place currently offering any rent specials?
12456 BOROS Place is not currently offering any rent specials.
Is 12456 BOROS Place pet-friendly?
No, 12456 BOROS Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 12456 BOROS Place offer parking?
Yes, 12456 BOROS Place offers parking.
Does 12456 BOROS Place have units with washers and dryers?
No, 12456 BOROS Place does not offer units with in unit laundry.
Does 12456 BOROS Place have a pool?
Yes, 12456 BOROS Place has a pool.
Does 12456 BOROS Place have accessible units?
No, 12456 BOROS Place does not have accessible units.
Does 12456 BOROS Place have units with dishwashers?
Yes, 12456 BOROS Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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