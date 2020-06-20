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10930 PHILLIPS Street
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10930 PHILLIPS Street

10930 Phillips Street · (888) 236-1943
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Location

10930 Phillips Street, Tustin, CA 92782

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,700

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4 Bed · 3 Bath · 2700 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
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fireplace
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patio / balcony
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walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10930 PHILLIPS Street have any available units?
10930 PHILLIPS Street has a unit available for $4,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 10930 PHILLIPS Street have?
Some of 10930 PHILLIPS Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10930 PHILLIPS Street currently offering any rent specials?
10930 PHILLIPS Street isn't currently offering any rent specials.
Is 10930 PHILLIPS Street pet-friendly?
No, 10930 PHILLIPS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 10930 PHILLIPS Street offer parking?
Yes, 10930 PHILLIPS Street does offer parking.
Does 10930 PHILLIPS Street have units with washers and dryers?
No, 10930 PHILLIPS Street does not offer units with in unit laundry.
Does 10930 PHILLIPS Street have a pool?
Yes, 10930 PHILLIPS Street has a pool.
Does 10930 PHILLIPS Street have accessible units?
No, 10930 PHILLIPS Street does not have accessible units.
Does 10930 PHILLIPS Street have units with dishwashers?
Yes, 10930 PHILLIPS Street has units with dishwashers.
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