All apartments in Rowland Heights
Find more places like 2054 Dacian Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Rowland Heights, CA
/
2054 Dacian Street
Last updated March 14 2020 at 4:01 AM

2054 Dacian Street

2054 Dacian Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Rowland Heights
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

2054 Dacian Drive, Rowland Heights, CA 91789
Rowland Heights

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
tennis court
LANDLORD SEEKING WELL QUALIFIED TENANTS ONLY. BRIGHT AND AIRY OPEN BEAM CEILING SINGLE-STORY END UNIT TOWNHOUSE. FRESH NEW CARPET AND PAINT. OPEN FLOOR PLAN WITH HIGH CEILING IN ALL 3 BEDROOMS, KITCHEN, AND LIVING ROOM. BEAUTIFULLY UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. EXTRA LARGE LIVING ROOM SEEMINGLY ENOUGH FOR 2 SEPARATE AREAS. BRAND NEW FAUX WOOD BLINDS THROUGHOUT. UPDATED SLIDING GLASS DOORS AND WINDOW IN LIVING ROOM AND KITCHEN. A PRIVATE / SERENE PATIO PERFECT FOR ENTERTAINING FRIENDS AND FAMILY. MASTER BEDROOM HAS 2 MIRRORED CLOSETS. TWO CAR ATTACHED GARAGE W/ DIRECT ACCESS TO KITCHEN. COMMUNITY GATED POOL, CLUB HOUSE, TENNIS COURT, GREEN LAWN AREA. GREAT NEIGHBORHOOD WITHIN WALKING DISTANCE TO 2 SUPERMARKETS, BANK, SHOPS, RESTAURANT, AND ROYAL VISTA GOLF COURSE. QUICK AND EASY ACCESS TO 60 AND 57 FWY. NO PET PLEASE. AVAILABLE IMMEDIATELY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2054 Dacian Street have any available units?
2054 Dacian Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rowland Heights, CA.
What amenities does 2054 Dacian Street have?
Some of 2054 Dacian Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2054 Dacian Street currently offering any rent specials?
2054 Dacian Street is not currently offering any rent specials.
Is 2054 Dacian Street pet-friendly?
No, 2054 Dacian Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rowland Heights.
Does 2054 Dacian Street offer parking?
Yes, 2054 Dacian Street offers parking.
Does 2054 Dacian Street have units with washers and dryers?
No, 2054 Dacian Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2054 Dacian Street have a pool?
Yes, 2054 Dacian Street has a pool.
Does 2054 Dacian Street have accessible units?
No, 2054 Dacian Street does not have accessible units.
Does 2054 Dacian Street have units with dishwashers?
No, 2054 Dacian Street does not have units with dishwashers.
Does 2054 Dacian Street have units with air conditioning?
No, 2054 Dacian Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
9 Tips for Moving with Your Pet
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
College Apartment Checklist: Everything You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

NOVO Apartments
1940 Fullerton Rd
Rowland Heights, CA 91748

Similar Pages

Rowland Heights 2 BedroomsRowland Heights Apartments with Balcony
Rowland Heights Apartments with GymRowland Heights Apartments with Hardwood Floors
Rowland Heights Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CAFullerton, CA
Ontario, CACosta Mesa, CAOrange, CATorrance, CABurbank, CAWest Covina, CAAzusa, CARancho Palos Verdes, CALomita, CASan Gabriel, CAStanton, CAClaremont, CA
Artesia, CASeal Beach, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CAHome Gardens, CACitrus, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CALaguna Woods, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles