All apartments in Rancho Palos Verdes
Find more places like 5850 Finecrest Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Rancho Palos Verdes, CA
/
5850 Finecrest Drive
Last updated February 18 2020 at 8:38 AM

5850 Finecrest Drive

5850 Finecrest Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Rancho Palos Verdes
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Garage
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

5850 Finecrest Drive, Rancho Palos Verdes, CA 90275
Rancho Palos Verdes

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
NEWLY REMODELED SINGLE FAMILY RESIDENCE AVAILABLE TO LEASE.PROPERTY CONSISTS OF 4 BEDROOM AND 1 3/4 BATH WITH 2 CAR GARAGE DETACHED.OWNER HAS LANDSCAPED WHOLE BACKYARD AND IT HAS AMAZING CITY AND MOUNTAIN VIEWS PLUS SOME CANYON,HARBOR AND OCEAN VIEWS FOR THE TENANTS TO ENJOY WHILE SITTING OUTSIDE.
NICE CURB APPEAL WITH LANDSCAPED FRONT YARD ATTRACTIVE DRIVEWAY TO GREET PEOPLE.
MAY MORE NEW UPGRADES INCLUDE NEW WALL PAINT,KITCHEN NEW APPLIANCES AND COUNTER TOP, NEW FLOORING,BATHROOM NEW CABINETS,WALL MIRROR,NEW SINK,ALL ROOMS WINDOWS HAS NEW ROLL UP BLINDS ADDED.
WASHER ,DRYER INCLUDED IN PROPERTY AND ONE REFRIGERATOR INCLUDED IN GARAGE.
BRAND NEW A/C AND HEATING SYSTEM INSTALLED.
NO PETS, NO SMOKING, NO WATER BED ALLOWED SUBJECT TO OWNER TERMS AND CONDITIONS.
PROPERTY IS TENANT OCCUPIED AS OF NOW UNTIL FEB 18 ,2020 SO IT IS READY TO LEASE ONLY AFTER THAT PERIOD OR END OF FEB. (AFTER FEB 20 ANYTIME,TENANTS ARE OUT FEB 19,2020 AND LANDLORD IS OPEN TO LONGER LEASE TERMS TOO.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5850 Finecrest Drive have any available units?
5850 Finecrest Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Palos Verdes, CA.
How much is rent in Rancho Palos Verdes, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Palos Verdes Rent Report.
What amenities does 5850 Finecrest Drive have?
Some of 5850 Finecrest Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5850 Finecrest Drive currently offering any rent specials?
5850 Finecrest Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5850 Finecrest Drive pet-friendly?
No, 5850 Finecrest Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Palos Verdes.
Does 5850 Finecrest Drive offer parking?
Yes, 5850 Finecrest Drive does offer parking.
Does 5850 Finecrest Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5850 Finecrest Drive offers units with in unit laundry.
Does 5850 Finecrest Drive have a pool?
No, 5850 Finecrest Drive does not have a pool.
Does 5850 Finecrest Drive have accessible units?
No, 5850 Finecrest Drive does not have accessible units.
Does 5850 Finecrest Drive have units with dishwashers?
Yes, 5850 Finecrest Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
9 Tips for Moving with Your Pet
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Should You Cosign an Apartment Lease?
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vista Catalina
6510 Ocean Crest Dr
Rancho Palos Verdes, CA 90275
Avana Rancho Palos Verdes
6600 Beachview Dr
Rancho Palos Verdes, CA 90275

Similar Pages

Rancho Palos Verdes 1 BedroomsRancho Palos Verdes 2 Bedrooms
Rancho Palos Verdes Apartments with PoolRancho Palos Verdes Apartments with Washer-Dryer
Rancho Palos Verdes Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CA
Orange, CATorrance, CABurbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CAChino Hills, CAAgoura Hills, CALomita, CASan Gabriel, CAHermosa Beach, CAStanton, CAManhattan Beach, CA
Beverly Hills, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CACitrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles