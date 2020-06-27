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Orange, CA
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306 N Shaffer Street
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306 N Shaffer Street

306 North Shaffer Street · No Longer Available
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Location

306 North Shaffer Street, Orange, CA 92866

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 306 N Shaffer Street have any available units?
306 N Shaffer Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 306 N Shaffer Street have?
Some of 306 N Shaffer Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 306 N Shaffer Street currently offering any rent specials?
306 N Shaffer Street is not currently offering any rent specials.
Is 306 N Shaffer Street pet-friendly?
No, 306 N Shaffer Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 306 N Shaffer Street offer parking?
Yes, 306 N Shaffer Street offers parking.
Does 306 N Shaffer Street have units with washers and dryers?
Yes, 306 N Shaffer Street offers units with in unit laundry.
Does 306 N Shaffer Street have a pool?
No, 306 N Shaffer Street does not have a pool.
Does 306 N Shaffer Street have accessible units?
No, 306 N Shaffer Street does not have accessible units.
Does 306 N Shaffer Street have units with dishwashers?
Yes, 306 N Shaffer Street has units with dishwashers.
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