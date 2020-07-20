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Norwalk, CA
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11447 Alondra Blvd.
Last updated April 6 2019 at 5:45 AM

11447 Alondra Blvd.

11447 Alondra Boulevard · No Longer Available
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Location

11447 Alondra Boulevard, Norwalk, CA 90650
Norwalk

Amenities

hardwood floors
garage
Unit Amenities
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Property Amenities
garage
A WONDERFUL 1,138 SQ FT HOME LOCATED IN THE HEART OF NORWALK! THIS IS AN AMAZING SINGLE LEVEL HOME WITH NICE SIZABLE 3 BEDROOMS ! EVERY INCH SHOWS PRIDE OF OWNERSHIP! IMMACULATE CURB APPEAL! FRESH PAINT INTERIOR, BEAUTIFUL WOODEN FLOORS, AND NEW FIXTURES! LARGE KITCHEN HAS WIDE COUNTERS WITH A LOT OF STORAGE SPACE! SPACIOUS LIVING ROOM W/ A HUGE FAMILY ROOM ADDED IN THE BACK LEADING TO A TRANQUIL GARDEN TRELLIS AREA. WALKING DISTANCE TO CERRITOS COMMUNITY COLLEGE! . THE DESIRABLE LAYOUT ALLOWS YOU TO ENJOY OUTDOOR LIVING WITH DELIGHTFUL PRIVACY. HUGE PRIVATE BACK YARD WITH PLENTY OF ENTERTAINING SPACE! OVER-SIZED TWO CAR GARAGE HOME SWEET HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11447 Alondra Blvd. have any available units?
11447 Alondra Blvd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Norwalk, CA.
How much is rent in Norwalk, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norwalk Rent Report.
Is 11447 Alondra Blvd. currently offering any rent specials?
11447 Alondra Blvd. is not currently offering any rent specials.
Is 11447 Alondra Blvd. pet-friendly?
No, 11447 Alondra Blvd. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Norwalk.
Does 11447 Alondra Blvd. offer parking?
Yes, 11447 Alondra Blvd. offers parking.
Does 11447 Alondra Blvd. have units with washers and dryers?
No, 11447 Alondra Blvd. does not offer units with in unit laundry.
Does 11447 Alondra Blvd. have a pool?
No, 11447 Alondra Blvd. does not have a pool.
Does 11447 Alondra Blvd. have accessible units?
No, 11447 Alondra Blvd. does not have accessible units.
Does 11447 Alondra Blvd. have units with dishwashers?
No, 11447 Alondra Blvd. does not have units with dishwashers.
Does 11447 Alondra Blvd. have units with air conditioning?
No, 11447 Alondra Blvd. does not have units with air conditioning.
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