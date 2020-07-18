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27050 Tupelo Road
Last updated July 6 2020 at 8:40 AM

27050 Tupelo Road

27050 Tupelo Road · (951) 552-0068
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Location

27050 Tupelo Road, Menifee, CA 92584

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,295

3 Bed · 3 Bath · 1800 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
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patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27050 Tupelo Road have any available units?
27050 Tupelo Road has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Menifee, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Menifee Rent Report.
What amenities does 27050 Tupelo Road have?
Some of 27050 Tupelo Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27050 Tupelo Road currently offering any rent specials?
27050 Tupelo Road is not currently offering any rent specials.
Is 27050 Tupelo Road pet-friendly?
No, 27050 Tupelo Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Menifee.
Does 27050 Tupelo Road offer parking?
Yes, 27050 Tupelo Road offers parking.
Does 27050 Tupelo Road have units with washers and dryers?
No, 27050 Tupelo Road does not offer units with in unit laundry.
Does 27050 Tupelo Road have a pool?
No, 27050 Tupelo Road does not have a pool.
Does 27050 Tupelo Road have accessible units?
No, 27050 Tupelo Road does not have accessible units.
Does 27050 Tupelo Road have units with dishwashers?
Yes, 27050 Tupelo Road has units with dishwashers.
Interested in 27050 Tupelo Road?
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