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26003 Reed Way
Last updated June 3 2020 at 4:31 PM

26003 Reed Way

26003 Reed Way · (951) 570-7008
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Location

26003 Reed Way, Loma Linda, CA 92354

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,350

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3 Bed · 3 Bath · 2312 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26003 Reed Way have any available units?
26003 Reed Way has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Loma Linda, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Loma Linda Rent Report.
What amenities does 26003 Reed Way have?
Some of 26003 Reed Way's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26003 Reed Way currently offering any rent specials?
26003 Reed Way isn't currently offering any rent specials.
Is 26003 Reed Way pet-friendly?
No, 26003 Reed Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Loma Linda.
Does 26003 Reed Way offer parking?
No, 26003 Reed Way does not offer parking.
Does 26003 Reed Way have units with washers and dryers?
No, 26003 Reed Way does not offer units with in unit laundry.
Does 26003 Reed Way have a pool?
No, 26003 Reed Way does not have a pool.
Does 26003 Reed Way have accessible units?
No, 26003 Reed Way does not have accessible units.
Does 26003 Reed Way have units with dishwashers?
Yes, 26003 Reed Way has units with dishwashers.
Have a question for 26003 Reed Way?
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