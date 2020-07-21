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Lemon Grove, CA
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2101 Rebecca Way
Last updated January 22 2020 at 11:45 PM

2101 Rebecca Way

2101 Rebecca Way · No Longer Available
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Location

2101 Rebecca Way, Lemon Grove, CA 91945
Lemon Grove

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
HIGHLY SOUGHT AFTER COMMUNITY IN LEMON GROVE AND THIS HOME FEATURES UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, TILE FLOORING, HUGE MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET, MASTER BATH HAS DUAL VANITY WITH GRANITE COUNTERS, LARGE LIVING ROOM WITH FIRE PLACE, LAMINATE FLOORING, CENTRAL HEAT AND A/C, SPACIOUS SUN ROOM, NEWLY LANDSCAPED FRONT YARD WITH SYNTHETIC TURF, SOLAR, AND MUCH MORE.

Bluepoint Management Group, Inc.
DRE #01978002
Equal Housing Opportunity.
Site Manager
Mr. Derek Carlyon
619-993-0844
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2101 Rebecca Way have any available units?
2101 Rebecca Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lemon Grove, CA.
What amenities does 2101 Rebecca Way have?
Some of 2101 Rebecca Way's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2101 Rebecca Way currently offering any rent specials?
2101 Rebecca Way is not currently offering any rent specials.
Is 2101 Rebecca Way pet-friendly?
Yes, 2101 Rebecca Way is pet friendly.
Does 2101 Rebecca Way offer parking?
No, 2101 Rebecca Way does not offer parking.
Does 2101 Rebecca Way have units with washers and dryers?
No, 2101 Rebecca Way does not offer units with in unit laundry.
Does 2101 Rebecca Way have a pool?
No, 2101 Rebecca Way does not have a pool.
Does 2101 Rebecca Way have accessible units?
No, 2101 Rebecca Way does not have accessible units.
Does 2101 Rebecca Way have units with dishwashers?
No, 2101 Rebecca Way does not have units with dishwashers.
Does 2101 Rebecca Way have units with air conditioning?
Yes, 2101 Rebecca Way has units with air conditioning.
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