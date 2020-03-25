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Laguna Woods, CA
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2258 VIA PUERTA
Last updated March 25 2020 at 9:07 AM

2258 VIA PUERTA

2258 Via Puerta · No Longer Available
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Location

2258 Via Puerta, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

patio / balcony
carport
recently renovated
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
clubhouse
parking
pool
tennis court
BEAUTIFULLY REMODELED 1 BDRM IN GATES 5 & 6, CLUBHOUSE 4 WITH SWIMMING POOL & GOLF COURSE. SKYLIGHT IN KITCHEN, SCRAPED CEILINGS, NEW RICH LAMINATE FLOORING, NEW QUARTZ COUNTER TOPS, NEW APPLIANCES, WONDERFUL VIEW OF SADDLE BACK MAKE THIS A LOVELY CONDO IN A GREAT LOCATION. ENJOY VIEW FROM YOUR PRIVATE BALCONY. CARPORT ON SAME LEVEL AS HOME, NO NEED TO USE STAIRS. CARPORT 2173, SPACE 9. RESORT STYLE LIVING INCLUDES AMENITIES SUCH AS GOLF, TENNIS, 5 POOLS, 7 CLUBHOUSES, OVER 200 CLUBS, FREE BUS TRANSPORTATION WITHIN THE GATES & TO NEARBY SHOPPING. ONLY 7 MILES TO LAGUNA BEACH! ENJOY ACTIVE SENIOR COMMUNITY OF LAGUNA WOODS VILLAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2258 VIA PUERTA have any available units?
2258 VIA PUERTA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 2258 VIA PUERTA have?
Some of 2258 VIA PUERTA's amenities include patio / balcony, carport, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2258 VIA PUERTA currently offering any rent specials?
2258 VIA PUERTA is not currently offering any rent specials.
Is 2258 VIA PUERTA pet-friendly?
No, 2258 VIA PUERTA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 2258 VIA PUERTA offer parking?
Yes, 2258 VIA PUERTA offers parking.
Does 2258 VIA PUERTA have units with washers and dryers?
No, 2258 VIA PUERTA does not offer units with in unit laundry.
Does 2258 VIA PUERTA have a pool?
Yes, 2258 VIA PUERTA has a pool.
Does 2258 VIA PUERTA have accessible units?
No, 2258 VIA PUERTA does not have accessible units.
Does 2258 VIA PUERTA have units with dishwashers?
No, 2258 VIA PUERTA does not have units with dishwashers.
Does 2258 VIA PUERTA have units with air conditioning?
No, 2258 VIA PUERTA does not have units with air conditioning.
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