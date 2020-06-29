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Garden Grove, CA
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11151 Barclay Drive
Last updated April 22 2020 at 10:09 AM

11151 Barclay Drive

11151 Barclay Drive · No Longer Available
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Location

11151 Barclay Drive, Garden Grove, CA 92841

Amenities

garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
garbage disposal
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
parking
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(RLNE5333257)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11151 Barclay Drive have any available units?
11151 Barclay Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garden Grove, CA.
How much is rent in Garden Grove, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garden Grove Rent Report.
What amenities does 11151 Barclay Drive have?
Some of 11151 Barclay Drive's amenities include garbage disposal, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11151 Barclay Drive currently offering any rent specials?
11151 Barclay Drive is not currently offering any rent specials.
Is 11151 Barclay Drive pet-friendly?
Yes, 11151 Barclay Drive is pet friendly.
Does 11151 Barclay Drive offer parking?
Yes, 11151 Barclay Drive offers parking.
Does 11151 Barclay Drive have units with washers and dryers?
No, 11151 Barclay Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11151 Barclay Drive have a pool?
No, 11151 Barclay Drive does not have a pool.
Does 11151 Barclay Drive have accessible units?
No, 11151 Barclay Drive does not have accessible units.
Does 11151 Barclay Drive have units with dishwashers?
Yes, 11151 Barclay Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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