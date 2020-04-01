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Cerritos, CA
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16804 Chaparral Avenue
Last updated December 19 2019 at 10:10 AM

16804 Chaparral Avenue

16804 Chaparral Avenue · No Longer Available
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Location

16804 Chaparral Avenue, Cerritos, CA 90703
Cerritos

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16804 Chaparral Avenue have any available units?
16804 Chaparral Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cerritos, CA.
What amenities does 16804 Chaparral Avenue have?
Some of 16804 Chaparral Avenue's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16804 Chaparral Avenue currently offering any rent specials?
16804 Chaparral Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 16804 Chaparral Avenue pet-friendly?
No, 16804 Chaparral Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cerritos.
Does 16804 Chaparral Avenue offer parking?
Yes, 16804 Chaparral Avenue offers parking.
Does 16804 Chaparral Avenue have units with washers and dryers?
No, 16804 Chaparral Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 16804 Chaparral Avenue have a pool?
Yes, 16804 Chaparral Avenue has a pool.
Does 16804 Chaparral Avenue have accessible units?
No, 16804 Chaparral Avenue does not have accessible units.
Does 16804 Chaparral Avenue have units with dishwashers?
No, 16804 Chaparral Avenue does not have units with dishwashers.
Does 16804 Chaparral Avenue have units with air conditioning?
Yes, 16804 Chaparral Avenue has units with air conditioning.
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