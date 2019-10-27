All apartments in Beverly Hills
Find more places like 721 North DOHENY Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Beverly Hills, CA
/
721 North DOHENY Drive
Last updated October 27 2019 at 3:10 AM

721 North DOHENY Drive

721 North Doheny Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Beverly Hills
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

721 North Doheny Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
TASTEFULLY REMODELED & UPDATED 4 BR/ 4 BATH 2 STORY COLONIAL HOME IN PRESTIGIOUS BEVERLY HILLS 90210. BRIGHT & OPEN FLOOR PLAN. EXQUISITELY REMODELED GOURMET KITCHEN WITH OVERSIZED MARBLE COUNTER ISLAND, CUSTOM WHITE CABINETRY & TOP OF THE LINE STAINLESS STEEL APPLIANCES. LARGE FAMILY RM WITH ELEGANT MARBLE FIREPLACE, SOPHISTICATED LARGE OPEN DINING AREA WITH BEAUTIFUL FINISHES LEADS TO GORGEOUS RETRACTABLE FRENCH DOORS LEADING TO ENTERTAINERS DREAM BACKYARD W/ ELEGANT POOL WITH WATERFALLS, & BUILT IN OUTDOOR KITCHEN & BARBECUE AREA. OUTDOOR LIVING RM FURNITURE INCLUDED. DOWNSTAIRS MAIDS, ,LARGE OFFICE, OR CAN BE SPACIOUS EN SUITE FAMILY BED ROOM.GORGEOUS SPIRAL STAIRCASE W/WROUGHT IRON RAILINGS LEADS TO MASTER STE W/HIS & HERS CLOSETS & ELEGANT MASTER BTH.LARGE BEDROOM WITH LARGE BALCONY OVERLOOKING PERFECTLY MANICURED BACKYARD,POOL, & SUNDECK. WALKING DISTANCE TO FAMOUS RODEO DRIVE & SUNSET STRIP W/FINEST RESTAURANTS, SHOPS & BEVERLY HILLS SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 721 North DOHENY Drive have any available units?
721 North DOHENY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 721 North DOHENY Drive have?
Some of 721 North DOHENY Drive's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 721 North DOHENY Drive currently offering any rent specials?
721 North DOHENY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 721 North DOHENY Drive pet-friendly?
No, 721 North DOHENY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 721 North DOHENY Drive offer parking?
Yes, 721 North DOHENY Drive offers parking.
Does 721 North DOHENY Drive have units with washers and dryers?
No, 721 North DOHENY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 721 North DOHENY Drive have a pool?
Yes, 721 North DOHENY Drive has a pool.
Does 721 North DOHENY Drive have accessible units?
No, 721 North DOHENY Drive does not have accessible units.
Does 721 North DOHENY Drive have units with dishwashers?
No, 721 North DOHENY Drive does not have units with dishwashers.
Does 721 North DOHENY Drive have units with air conditioning?
No, 721 North DOHENY Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
How to Find a Roommate – 7 Tips
How to Get Your Security Deposit Refunded
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Beverly Hills 1 BedroomsBeverly Hills 2 Bedrooms
Beverly Hills Apartments with Washer-DryerBeverly Hills Dog Friendly Apartments
Beverly Hills Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CAOrange, CATorrance, CA
Burbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CADowney, CASimi Valley, CAGarden Grove, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CA
Citrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CACastaic, CAOak Park, CADiamond Bar, CALa Mirada, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts