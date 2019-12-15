All apartments in Beverly Hills
Find more places like 321 N Oakhurst Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Beverly Hills, CA
/
321 N Oakhurst Drive
Last updated December 15 2019 at 8:19 AM

321 N Oakhurst Drive

321 North Oakhurst Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Beverly Hills
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

321 North Oakhurst Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
sauna
LOCATION, LOCATION, LOCATION! SPACIOUS CONDOMINIUM APPROX 1800 SF LOCATED IN THE HEART OF BEVERLY HILLS WITHIN WALKING DISTANCE TO ALL THAT BEV HILLS HAS TO OFFER! BEAUTIFULLY REMOLDED, THIS CONVERTED THREE-BEDROOM, TWO-BATHROOM RESIDENCE FEATURES INCLUDE HARDWOOD FLOORS, FIREPLACE, LARGE LIVING ROOM, DINING AREA, UPDATED KITCHEN WITH STONE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEEL APPLIANCES & INSIDE FULL-SIZED LAUNDRY. WALLS OF FLOOR TO CEILING WINDOWS LET THE SUNSHINE IN. GREAT CLOSET SPACES THROUGHOUT. PLENTY OF STORAGE INSIDE & IN GARAGE! BUILDING AMENITIES INCLUDE SECURITY GUARD, POOL, SPA, SAUNA, BBQ AREA, & RECREATION & EXERCISE ROOM. ALL THIS & LOCATED IN DESIRED SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 321 N Oakhurst Drive have any available units?
321 N Oakhurst Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 321 N Oakhurst Drive have?
Some of 321 N Oakhurst Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 321 N Oakhurst Drive currently offering any rent specials?
321 N Oakhurst Drive is not currently offering any rent specials.
Is 321 N Oakhurst Drive pet-friendly?
No, 321 N Oakhurst Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 321 N Oakhurst Drive offer parking?
Yes, 321 N Oakhurst Drive offers parking.
Does 321 N Oakhurst Drive have units with washers and dryers?
No, 321 N Oakhurst Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 321 N Oakhurst Drive have a pool?
Yes, 321 N Oakhurst Drive has a pool.
Does 321 N Oakhurst Drive have accessible units?
No, 321 N Oakhurst Drive does not have accessible units.
Does 321 N Oakhurst Drive have units with dishwashers?
Yes, 321 N Oakhurst Drive has units with dishwashers.
Does 321 N Oakhurst Drive have units with air conditioning?
No, 321 N Oakhurst Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Renting vs Buying an Apartment
How to Find a Sublet
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Beverly Hills 1 BedroomsBeverly Hills 2 Bedrooms
Beverly Hills Apartments with Washer-DryerBeverly Hills Dog Friendly Apartments
Beverly Hills Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CAOrange, CATorrance, CA
Burbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CADowney, CASimi Valley, CAGarden Grove, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CA
Citrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CACastaic, CAOak Park, CADiamond Bar, CALa Mirada, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts