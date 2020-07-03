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Bellflower, CA
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9921 Flora Vista Street
Last updated April 18 2020 at 11:37 AM

9921 Flora Vista Street

9921 Flora Vista Street · No Longer Available
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Location

9921 Flora Vista Street, Bellflower, CA 90706
Bellflower

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
microwave
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
BUILT NEW IN 2005 THIS FRESHLY PAINTED SPACIOUS 2 STORY 3 BED 2 BATH HOME IN BELLFLOWER HAS CONVENIENT ACCESS TO FREEWAYS AND SHOPPING * OPEN FLOOR PLAN WITH VAULTED CEILINGS * DOWNSTAIRS HAS ONE BEDROOM WITH PRIVATE PATIO AND FULL BATH * UPSTAIRS HAS 2 BEDROOMS AND HUGE FULL BATH * 1 CAR ATTACHED GARAGE WITH DOOR TO PRIVATE PATIO AND DRIVEWAY * ADDITIONAL PARKING FOR GUESTS * INSIDE LAUNDRY AREA * WATER PAID * LOCATED NEAR DOWNTOWN BELLFLOWER WITH SHOPPING, RESTAURANTS AND EASY ACCESS TO MAJOR FREEWAYS

Application: https://www.hemlane.com/listings/9921-flora-vista-st-bellflower-ca-90706-usa-unit-1/bb15f368-1ded-471d-af77-2725bf334bdd

(RLNE5713537)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9921 Flora Vista Street have any available units?
9921 Flora Vista Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bellflower, CA.
How much is rent in Bellflower, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Bellflower Rent Report.
What amenities does 9921 Flora Vista Street have?
Some of 9921 Flora Vista Street's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9921 Flora Vista Street currently offering any rent specials?
9921 Flora Vista Street is not currently offering any rent specials.
Is 9921 Flora Vista Street pet-friendly?
Yes, 9921 Flora Vista Street is pet friendly.
Does 9921 Flora Vista Street offer parking?
Yes, 9921 Flora Vista Street offers parking.
Does 9921 Flora Vista Street have units with washers and dryers?
No, 9921 Flora Vista Street does not offer units with in unit laundry.
Does 9921 Flora Vista Street have a pool?
No, 9921 Flora Vista Street does not have a pool.
Does 9921 Flora Vista Street have accessible units?
No, 9921 Flora Vista Street does not have accessible units.
Does 9921 Flora Vista Street have units with dishwashers?
Yes, 9921 Flora Vista Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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