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Alhambra, CA
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238 S S Curtis Avenue
Last updated September 27 2019 at 7:36 PM

238 S S Curtis Avenue

238 S Curtis Ave · No Longer Available
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Location

238 S Curtis Ave, Alhambra, CA 91801
Alhambra

Amenities

hardwood floors
recently renovated
air conditioning
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
PRIME AND VERY CONVENIENT RENTAL AREA OF ALHAMBRA. CLOSE TO EVERYTHING , INCLUDING SCHOOLS, DOWNTOWN OF ALHAMBRA, FREEWAY 10, RESTAURANTS, HOME DEPOT AND COSTCO. THIS BEAUTIFUL UNIT AT THE FIRST LEVEL FEATURES 3 BR/2 BATHS WITH ALMOST 1200 SQF. THE UNIT HAS FRESH NEW PAINT AND WOOD FLOOR THROUGH OUT THE UNIT. NEW UPGRADED BATHROOM AND VERY OPEN KITCHEN. AN ENCLOSED AND CUTE FRONT YARD IS CONNECT TO THE LIVING ROOM TO EXPAND MORE SPACE FOR YOUR ENTERTAIMENT. LIVING ROOM AND EACH BEDROOM HAS ITS OWN MINI SPLIT AIR CONDITIONERS (HEATER AND A/C). WATER, SEWER AND TRASH INCLUDED IN RENT. THERE ARE FRONT AND BACK ENTRY TO THE UNIT. COMMUNITY LAUNDRY ON THE SITE. OCCUPY IMMEDIATELY. VERY CLEAN AND VERY NEW UNIT. MUST SEE!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 238 S S Curtis Avenue have any available units?
238 S S Curtis Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alhambra, CA.
What amenities does 238 S S Curtis Avenue have?
Some of 238 S S Curtis Avenue's amenities include hardwood floors, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 238 S S Curtis Avenue currently offering any rent specials?
238 S S Curtis Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 238 S S Curtis Avenue pet-friendly?
No, 238 S S Curtis Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alhambra.
Does 238 S S Curtis Avenue offer parking?
No, 238 S S Curtis Avenue does not offer parking.
Does 238 S S Curtis Avenue have units with washers and dryers?
No, 238 S S Curtis Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 238 S S Curtis Avenue have a pool?
No, 238 S S Curtis Avenue does not have a pool.
Does 238 S S Curtis Avenue have accessible units?
No, 238 S S Curtis Avenue does not have accessible units.
Does 238 S S Curtis Avenue have units with dishwashers?
No, 238 S S Curtis Avenue does not have units with dishwashers.
Does 238 S S Curtis Avenue have units with air conditioning?
Yes, 238 S S Curtis Avenue has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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