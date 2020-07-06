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Sun City, AZ
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12406 N 98TH Avenue
Last updated January 12 2020 at 12:29 AM

12406 N 98TH Avenue

12406 North 98th Avenue · No Longer Available
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Location

12406 North 98th Avenue, Sun City, AZ 85351
Sun City

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
RENT INCLUDES WATER, SEWER AND GARBAGE WITH A CAP OF $75 ON THE WATER AND SEWER. RENTER RESPONSIBLE FOR ANY AMOUNT OVER $75. NICE CLEAN HOME WITH LARGE YARD AND SCREENED IN PATIO. CITRUS TREES. DUAL PANE LOW-E WINDOWS AND A NEWER TRANE A/C UNIT.LOT'S OF ROOM INSIDE WITH ENCLOSED LAUNDRY AREA W/LAUNDRY SINK AND ROOM FOR AN OFFICE. NO POPCORN ON CEILINGS!!!CABINETS IN GARAGE, CEILING FANS, NEWER LED LIGHTING, TILE MASTER SHOWER WITH NEWER TOILET AND CABINET. TENANT RESPONSIBLE FOR REC CENTER ACCESS FEE IF WANTED. ALL TILE FLOORS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12406 N 98TH Avenue have any available units?
12406 N 98TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City, AZ.
What amenities does 12406 N 98TH Avenue have?
Some of 12406 N 98TH Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12406 N 98TH Avenue currently offering any rent specials?
12406 N 98TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 12406 N 98TH Avenue pet-friendly?
No, 12406 N 98TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City.
Does 12406 N 98TH Avenue offer parking?
Yes, 12406 N 98TH Avenue offers parking.
Does 12406 N 98TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 12406 N 98TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 12406 N 98TH Avenue have a pool?
No, 12406 N 98TH Avenue does not have a pool.
Does 12406 N 98TH Avenue have accessible units?
No, 12406 N 98TH Avenue does not have accessible units.
Does 12406 N 98TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 12406 N 98TH Avenue has units with dishwashers.
Does 12406 N 98TH Avenue have units with air conditioning?
Yes, 12406 N 98TH Avenue has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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