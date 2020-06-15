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Sun City, AZ
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12047 N SAINT ANNES Drive
Last updated May 22 2020 at 6:46 PM

12047 N SAINT ANNES Drive

12047 North Saint Anne's Drive · (602) 942-4200
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Location

12047 North Saint Anne's Drive, Sun City, AZ 85351
Sun City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

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3 Bed · 2 Bath · 1556 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
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furnished
hardwood floors
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patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12047 N SAINT ANNES Drive have any available units?
12047 N SAINT ANNES Drive has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12047 N SAINT ANNES Drive have?
Some of 12047 N SAINT ANNES Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12047 N SAINT ANNES Drive currently offering any rent specials?
12047 N SAINT ANNES Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 12047 N SAINT ANNES Drive pet-friendly?
No, 12047 N SAINT ANNES Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive offer parking?
Yes, 12047 N SAINT ANNES Drive does offer parking.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive have units with washers and dryers?
No, 12047 N SAINT ANNES Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive have a pool?
No, 12047 N SAINT ANNES Drive does not have a pool.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive have accessible units?
No, 12047 N SAINT ANNES Drive does not have accessible units.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive have units with dishwashers?
Yes, 12047 N SAINT ANNES Drive has units with dishwashers.
Does 12047 N SAINT ANNES Drive have units with air conditioning?
No, 12047 N SAINT ANNES Drive does not have units with air conditioning.
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