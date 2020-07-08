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Queen Creek, AZ
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23382 S 222ND Street
Last updated June 10 2020 at 3:58 AM

23382 S 222ND Street

23382 S 222nd St · No Longer Available
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Location

23382 S 222nd St, Queen Creek, AZ 85142
The Villages at Queen Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
tennis court
GREAT GOLF COURSE LOT ON THE GREEN WITH NO BALLS IN BEAUTIFUL COMMUNITY OF THE VILLAGES WITH COMMUNITY HEATED POOL & TENNIS COURTS. ENJOY THE MOUNTAIN & GOLF VIEWS FROM YOUR FAMILY/KITCHEN & MASTER SUITE. ENTERTAINERS KITCHEN WITH UPGRADED MAPLE CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES & ISLAND & NEW GRANITE GOING IN. VAULTED CEILINGS IN FAMILY ROOM & MASTER SUITE ADD TO THE OPEN LAYOUT OF THIS HOME. NEWER CUSTOM PAINT & CARPET & PAD THROUGHOUT. BEAUTIFUL LANDSCAPED LOT. YOU WON'T FIND A BETTER VALUE. HOUSE IS IN MINT CONDITION. NOT PETS. WASHER/DRY & REFRIGERATOR INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23382 S 222ND Street have any available units?
23382 S 222ND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 23382 S 222ND Street have?
Some of 23382 S 222ND Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23382 S 222ND Street currently offering any rent specials?
23382 S 222ND Street is not currently offering any rent specials.
Is 23382 S 222ND Street pet-friendly?
Yes, 23382 S 222ND Street is pet friendly.
Does 23382 S 222ND Street offer parking?
Yes, 23382 S 222ND Street offers parking.
Does 23382 S 222ND Street have units with washers and dryers?
No, 23382 S 222ND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 23382 S 222ND Street have a pool?
Yes, 23382 S 222ND Street has a pool.
Does 23382 S 222ND Street have accessible units?
No, 23382 S 222ND Street does not have accessible units.
Does 23382 S 222ND Street have units with dishwashers?
Yes, 23382 S 222ND Street has units with dishwashers.
Does 23382 S 222ND Street have units with air conditioning?
No, 23382 S 222ND Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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