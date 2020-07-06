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Queen Creek, AZ
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18723 E Druids Glen Rd
Last updated December 10 2019 at 8:44 AM

18723 E Druids Glen Rd

18723 East Druids Glen Road · No Longer Available
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Location

18723 East Druids Glen Road, Queen Creek, AZ 85142
Sossaman Estates

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
STUNNING 6 BEDROOM, 3 FULL BATH HOME ON LARGE LOT IN THE DESIRABLE SOSSAMAN ESTATES. THIS HOME BOASTS A VERY FUNCTIONAL FLOORPLAN, A HUGE MASTER BEDROOM WITH AN ATTACHED SITTING AREA, TWO LARGE WALK-IN CLOSETS AND A NICE SIZED LUXURY BATH, THE KITCHEN HAS UPGRADED CABINETRY, STAINLESS APPLIANCES, A GAS COOKTOP, DOUBLE WALL OVENS, A HUGE ISLAND AND A WALK-IN PANTRY, THE FAMILY ROOM IS AMPLE AND HAS FRESH CARPET, THERE IS TASTEFUL TILE IN ALL THE RIGHT PLACES, THE LAUNDRY ROOM HAS A UTILITY SINK AND A GAS STUB FOR THE DRYER, LOOK IN THE GARAGE AND YOU WILL FIND AN OVERSIZED TWO CAR, PLUS A GOOD SIZED SINGLE CAR GARAGE THAT ARE ATTACHED TO EACH OTHER, OUT BACK IS A HUGE PATIO AND GRASS PERFECT FOR ENTERTAINING, ADD TO ALL THAT AN RV GATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18723 E Druids Glen Rd have any available units?
18723 E Druids Glen Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 18723 E Druids Glen Rd have?
Some of 18723 E Druids Glen Rd's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18723 E Druids Glen Rd currently offering any rent specials?
18723 E Druids Glen Rd is not currently offering any rent specials.
Is 18723 E Druids Glen Rd pet-friendly?
Yes, 18723 E Druids Glen Rd is pet friendly.
Does 18723 E Druids Glen Rd offer parking?
Yes, 18723 E Druids Glen Rd offers parking.
Does 18723 E Druids Glen Rd have units with washers and dryers?
No, 18723 E Druids Glen Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 18723 E Druids Glen Rd have a pool?
No, 18723 E Druids Glen Rd does not have a pool.
Does 18723 E Druids Glen Rd have accessible units?
No, 18723 E Druids Glen Rd does not have accessible units.
Does 18723 E Druids Glen Rd have units with dishwashers?
Yes, 18723 E Druids Glen Rd has units with dishwashers.
Does 18723 E Druids Glen Rd have units with air conditioning?
Yes, 18723 E Druids Glen Rd has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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