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Mesa, AZ
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7731 E BOSTON Street
Last updated February 13 2020 at 7:19 AM

7731 E BOSTON Street

7731 East Boston Street · No Longer Available
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Location

7731 East Boston Street, Mesa, AZ 85207

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7731 E BOSTON Street have any available units?
7731 E BOSTON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 7731 E BOSTON Street have?
Some of 7731 E BOSTON Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7731 E BOSTON Street currently offering any rent specials?
7731 E BOSTON Street is not currently offering any rent specials.
Is 7731 E BOSTON Street pet-friendly?
No, 7731 E BOSTON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 7731 E BOSTON Street offer parking?
No, 7731 E BOSTON Street does not offer parking.
Does 7731 E BOSTON Street have units with washers and dryers?
No, 7731 E BOSTON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 7731 E BOSTON Street have a pool?
Yes, 7731 E BOSTON Street has a pool.
Does 7731 E BOSTON Street have accessible units?
No, 7731 E BOSTON Street does not have accessible units.
Does 7731 E BOSTON Street have units with dishwashers?
Yes, 7731 E BOSTON Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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