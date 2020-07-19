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Mesa, AZ
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3663 S HASSETT --
Last updated April 6 2019 at 5:45 AM

3663 S HASSETT --

3663 South Hassett · No Longer Available
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Location

3663 South Hassett, Mesa, AZ 85212

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3663 S HASSETT -- have any available units?
3663 S HASSETT -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 3663 S HASSETT -- have?
Some of 3663 S HASSETT --'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3663 S HASSETT -- currently offering any rent specials?
3663 S HASSETT -- is not currently offering any rent specials.
Is 3663 S HASSETT -- pet-friendly?
No, 3663 S HASSETT -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 3663 S HASSETT -- offer parking?
Yes, 3663 S HASSETT -- offers parking.
Does 3663 S HASSETT -- have units with washers and dryers?
No, 3663 S HASSETT -- does not offer units with in unit laundry.
Does 3663 S HASSETT -- have a pool?
No, 3663 S HASSETT -- does not have a pool.
Does 3663 S HASSETT -- have accessible units?
No, 3663 S HASSETT -- does not have accessible units.
Does 3663 S HASSETT -- have units with dishwashers?
Yes, 3663 S HASSETT -- has units with dishwashers.
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