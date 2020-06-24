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Mesa, AZ
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1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12

1301 W Rio Salado Pkwy · No Longer Available
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Location

1301 W Rio Salado Pkwy, Mesa, AZ 85201
North Garden Grove

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
pool
media room
Unit Amenities
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
garage
media room
1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 Available 04/01/19 2BR/BA - OPEN HOUSE ON SATURDAY, MARCH 16th, 2019 OPEN FROM 12:00-1:00PM

To apply, visit expressco.appfolio.com/listings

**********************LUXURY RENTAL**********************

TWO (2) BEDROOM TWO (2) BATHROOM + MEDIA ROOM -- LUXURY PATIO HOME. NEWLY REMODELED. PAINT IS A NEW TWO-TONE FINISH, CERAMIC TILE THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOPS, GRANITE ISLAND WITH BUILT-IN BAR TOP, BUILT IN MICROWAVE, FRENCH DOORS OFF OF THE DINING ROOM AND MASTER BEDROOM LEADING OUT TO A COVERED PATIO AND VERY CUTE BACK YARD. THERE IS ALSO AN ATTACHED TWO (2) CAR GARAGE WITH AN AUTOMATIC GARAGE DOOR OPENER, SWIMMING POOL TO ENJOY THE ARIZONA WEATHER

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THE HOME IS NEXT TO THE RECENTLY BUILT CHICAGO CUBS SPRING TRAINING CENTER, MESA RIVER VIEW SHOPPING CENTER, TEMPE MARKET PLACE, AND ASU.

VERY CLOSE TO THE 202, 60, AND 101 FREEWAYS.

CROSS STREETS ARE RIO SALADO PARKWAY AND ALMA SCHOOL RD. 1301 W. RIO SALADO PRKY, MESA, AZ 85201.

FOR ADDITIONAL INFO CALL JAMES AT 480-593-7420

No Pets Allowed

(RLNE4754270)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have any available units?
1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have?
Some of 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 currently offering any rent specials?
1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 is not currently offering any rent specials.
Is 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 pet-friendly?
No, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 offer parking?
Yes, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 offers parking.
Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have units with washers and dryers?
No, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 does not offer units with in unit laundry.
Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have a pool?
Yes, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 has a pool.
Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have accessible units?
No, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 does not have accessible units.
Does 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 have units with dishwashers?
No, 1301 W Rio Salado Pkwy Unit 12 does not have units with dishwashers.
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