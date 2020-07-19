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Mesa, AZ
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1152 S AVOCA --
Last updated April 13 2019 at 9:43 AM

1152 S AVOCA --

1152 South Avoca · No Longer Available
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Location

1152 South Avoca, Mesa, AZ 85208
Golden Hills

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1152 S AVOCA -- have any available units?
1152 S AVOCA -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1152 S AVOCA -- have?
Some of 1152 S AVOCA --'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1152 S AVOCA -- currently offering any rent specials?
1152 S AVOCA -- is not currently offering any rent specials.
Is 1152 S AVOCA -- pet-friendly?
No, 1152 S AVOCA -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1152 S AVOCA -- offer parking?
Yes, 1152 S AVOCA -- offers parking.
Does 1152 S AVOCA -- have units with washers and dryers?
No, 1152 S AVOCA -- does not offer units with in unit laundry.
Does 1152 S AVOCA -- have a pool?
Yes, 1152 S AVOCA -- has a pool.
Does 1152 S AVOCA -- have accessible units?
No, 1152 S AVOCA -- does not have accessible units.
Does 1152 S AVOCA -- have units with dishwashers?
Yes, 1152 S AVOCA -- has units with dishwashers.
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