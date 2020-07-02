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Goodyear, AZ
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14298 W AVALON Drive
Last updated December 2 2019 at 4:52 PM

14298 W AVALON Drive

14298 West Avalon Drive · No Longer Available
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Location

14298 West Avalon Drive, Goodyear, AZ 85395
Palm Valley

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
playground
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14298 W AVALON Drive have any available units?
14298 W AVALON Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 14298 W AVALON Drive have?
Some of 14298 W AVALON Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14298 W AVALON Drive currently offering any rent specials?
14298 W AVALON Drive is not currently offering any rent specials.
Is 14298 W AVALON Drive pet-friendly?
Yes, 14298 W AVALON Drive is pet friendly.
Does 14298 W AVALON Drive offer parking?
Yes, 14298 W AVALON Drive offers parking.
Does 14298 W AVALON Drive have units with washers and dryers?
No, 14298 W AVALON Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 14298 W AVALON Drive have a pool?
No, 14298 W AVALON Drive does not have a pool.
Does 14298 W AVALON Drive have accessible units?
No, 14298 W AVALON Drive does not have accessible units.
Does 14298 W AVALON Drive have units with dishwashers?
Yes, 14298 W AVALON Drive has units with dishwashers.
Does 14298 W AVALON Drive have units with air conditioning?
No, 14298 W AVALON Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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