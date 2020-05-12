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Gilbert, AZ
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2646 S SOUTHWIND Drive
Last updated December 16 2019 at 6:01 AM

2646 S SOUTHWIND Drive

2646 South Southwind Drive · No Longer Available
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Location

2646 South Southwind Drive, Gilbert, AZ 85295
Spectrum at Val Vista

Amenities

dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
Property Amenities
Excellent SUBDIVISION! THIS HOME IS CLOSE TO COMMUNITY PARKS, LOCAL SHOPPING, RESTAURANTS, SAN TAN MALL, MERCY HOSPITAL AND MINUTE FROM 202. SPECTRUM HAS MANY AMENITIES INCLUDING A COMMUNITY PARK AND AN ELEMENTARY SCHOOL RIGHT IN THE COMMUNITY. GILBERT AWARD WINNING SCHOOLS MINUTES FROM THE HOME. THIS HOME HAS 4 BEDROOMS AND 2.5 BATHS. THE STAIRCASE WRAPS AROUND TO A LARGE, OPEN LOFT THAT CAN BE USED FOR A PLAY AREA OR AN OFFICE. BEAUTIFUL GREEN BACKYARD WITH A VIEW FENCE AND FRUIT TREES. THE MASTER BEDROOM IS SPACIOUS. PLEASE VISIT TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2646 S SOUTHWIND Drive have any available units?
2646 S SOUTHWIND Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 2646 S SOUTHWIND Drive have?
Some of 2646 S SOUTHWIND Drive's amenities include dishwasher, fireplace, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2646 S SOUTHWIND Drive currently offering any rent specials?
2646 S SOUTHWIND Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 2646 S SOUTHWIND Drive pet-friendly?
No, 2646 S SOUTHWIND Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 2646 S SOUTHWIND Drive offer parking?
No, 2646 S SOUTHWIND Drive does not offer parking.
Does 2646 S SOUTHWIND Drive have units with washers and dryers?
No, 2646 S SOUTHWIND Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2646 S SOUTHWIND Drive have a pool?
No, 2646 S SOUTHWIND Drive does not have a pool.
Does 2646 S SOUTHWIND Drive have accessible units?
No, 2646 S SOUTHWIND Drive does not have accessible units.
Does 2646 S SOUTHWIND Drive have units with dishwashers?
Yes, 2646 S SOUTHWIND Drive has units with dishwashers.
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