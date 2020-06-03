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Fountain Hills, AZ
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17108 E KINGSTREE Boulevard
Last updated April 3 2020 at 1:56 PM

17108 E KINGSTREE Boulevard

17108 East Kingstree Boulevard · (480) 242-3034
COVID-19 Update
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Location

17108 East Kingstree Boulevard, Fountain Hills, AZ 85268

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$3,000

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2 Bed · 3 Bath · 1414 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have any available units?
17108 E KINGSTREE Boulevard has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 17108 E KINGSTREE Boulevard have?
Some of 17108 E KINGSTREE Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17108 E KINGSTREE Boulevard currently offering any rent specials?
17108 E KINGSTREE Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 17108 E KINGSTREE Boulevard pet-friendly?
No, 17108 E KINGSTREE Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard offer parking?
Yes, 17108 E KINGSTREE Boulevard does offer parking.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 17108 E KINGSTREE Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have a pool?
Yes, 17108 E KINGSTREE Boulevard has a pool.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have accessible units?
No, 17108 E KINGSTREE Boulevard does not have accessible units.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 17108 E KINGSTREE Boulevard has units with dishwashers.
Does 17108 E KINGSTREE Boulevard have units with air conditioning?
No, 17108 E KINGSTREE Boulevard does not have units with air conditioning.
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