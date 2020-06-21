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Anthem, AZ
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42732 N COURAGE Trail
Last updated June 1 2020 at 10:13 PM

42732 N COURAGE Trail

42732 North Courage Trail · (602) 942-4200
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Location

42732 North Courage Trail, Anthem, AZ 85086
Anthem

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,850

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 2075 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42732 N COURAGE Trail have any available units?
42732 N COURAGE Trail has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 42732 N COURAGE Trail have?
Some of 42732 N COURAGE Trail's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42732 N COURAGE Trail currently offering any rent specials?
42732 N COURAGE Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 42732 N COURAGE Trail pet-friendly?
No, 42732 N COURAGE Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anthem.
Does 42732 N COURAGE Trail offer parking?
Yes, 42732 N COURAGE Trail does offer parking.
Does 42732 N COURAGE Trail have units with washers and dryers?
No, 42732 N COURAGE Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 42732 N COURAGE Trail have a pool?
No, 42732 N COURAGE Trail does not have a pool.
Does 42732 N COURAGE Trail have accessible units?
No, 42732 N COURAGE Trail does not have accessible units.
Does 42732 N COURAGE Trail have units with dishwashers?
Yes, 42732 N COURAGE Trail has units with dishwashers.
Does 42732 N COURAGE Trail have units with air conditioning?
No, 42732 N COURAGE Trail does not have units with air conditioning.
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