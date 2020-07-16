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Spotsylvania County, VA
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7109 SMITH STATION ROAD
Last updated April 30 2020 at 1:44 AM

7109 SMITH STATION ROAD

7109 Smith Station Road · (301) 352-8100
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

7109 Smith Station Road, Spotsylvania County, VA 22553

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,100

4 Bed · 4 Bath · 2554 sqft

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Amenities

granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
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granite counters
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7109 SMITH STATION ROAD have any available units?
7109 SMITH STATION ROAD has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7109 SMITH STATION ROAD have?
Some of 7109 SMITH STATION ROAD's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7109 SMITH STATION ROAD currently offering any rent specials?
7109 SMITH STATION ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 7109 SMITH STATION ROAD pet-friendly?
No, 7109 SMITH STATION ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spotsylvania County.
Does 7109 SMITH STATION ROAD offer parking?
Yes, 7109 SMITH STATION ROAD offers parking.
Does 7109 SMITH STATION ROAD have units with washers and dryers?
No, 7109 SMITH STATION ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 7109 SMITH STATION ROAD have a pool?
No, 7109 SMITH STATION ROAD does not have a pool.
Does 7109 SMITH STATION ROAD have accessible units?
No, 7109 SMITH STATION ROAD does not have accessible units.
Does 7109 SMITH STATION ROAD have units with dishwashers?
No, 7109 SMITH STATION ROAD does not have units with dishwashers.
Does 7109 SMITH STATION ROAD have units with air conditioning?
No, 7109 SMITH STATION ROAD does not have units with air conditioning.
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