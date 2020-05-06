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Seven Corners, VA
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3041 PATRICK HENRY DR #201
Last updated May 6 2020 at 2:33 PM

3041 PATRICK HENRY DR #201

3041 Patrick Henry Drive · (866) 677-6937
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Location

3041 Patrick Henry Drive, Seven Corners, VA 22044
Seven Corners

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
ceiling fan
microwave
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have any available units?
3041 PATRICK HENRY DR #201 has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have?
Some of 3041 PATRICK HENRY DR #201's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3041 PATRICK HENRY DR #201 currently offering any rent specials?
3041 PATRICK HENRY DR #201 isn't currently offering any rent specials.
Is 3041 PATRICK HENRY DR #201 pet-friendly?
No, 3041 PATRICK HENRY DR #201 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seven Corners.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 offer parking?
Yes, 3041 PATRICK HENRY DR #201 does offer parking.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have units with washers and dryers?
Yes, 3041 PATRICK HENRY DR #201 offers units with in unit laundry.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have a pool?
No, 3041 PATRICK HENRY DR #201 does not have a pool.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have accessible units?
No, 3041 PATRICK HENRY DR #201 does not have accessible units.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have units with dishwashers?
Yes, 3041 PATRICK HENRY DR #201 has units with dishwashers.
Does 3041 PATRICK HENRY DR #201 have units with air conditioning?
No, 3041 PATRICK HENRY DR #201 does not have units with air conditioning.
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