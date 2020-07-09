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Reston, VA
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2442 RIDGEHAMPTON COURT
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2442 RIDGEHAMPTON COURT

2442 Ridgehampton Court · No Longer Available
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Location

2442 Ridgehampton Court, Reston, VA 20191

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
LOCATION! ACROSS FROM HUNTER'S WOOD VILLAGE CENTER & JUST MINUTES TO RESTON TOWN CENTER. FULLY FINISHED 3 LEVELS W/TWO MASTER BEDROOMS ON UPPER LEVEL, MID LEVEL OFFERS LIVING ROOM , DINING ROOM AND FULLY EQUIPPED KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS. PERGO FLOORING THROUGHOUT THE HOUSE EXCEPT LIVING ROOM &TWO STAIRWAYS. THE LOWER LEVEL W/ FAMILY/ REC ROOM HAS WOOD BURNING FIREPLACE, HALF BATH, LAUNDRY/UTILITY ROOM, STORAGE ROOM AND SLIDING GLASS DOOR TO WALKOUT ONTO REAR DECK W/ FULLY FENCED REAR YARD. NO GRASS. ***AFTER 30 DAYS TENANCY, TENANTS RESPONSIBLE FOR FIRST $75 REPAIRS /REPLACEMENTS FOR ALL APPLIANCES, INCLUDING HVAC SYSTEMS . OWNER WILL ACCOMMODATE SMALL WELL-TRAINED DOG WITH DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have any available units?
2442 RIDGEHAMPTON COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have?
Some of 2442 RIDGEHAMPTON COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2442 RIDGEHAMPTON COURT currently offering any rent specials?
2442 RIDGEHAMPTON COURT is not currently offering any rent specials.
Is 2442 RIDGEHAMPTON COURT pet-friendly?
Yes, 2442 RIDGEHAMPTON COURT is pet friendly.
Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT offer parking?
No, 2442 RIDGEHAMPTON COURT does not offer parking.
Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2442 RIDGEHAMPTON COURT offers units with in unit laundry.
Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have a pool?
No, 2442 RIDGEHAMPTON COURT does not have a pool.
Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have accessible units?
No, 2442 RIDGEHAMPTON COURT does not have accessible units.
Does 2442 RIDGEHAMPTON COURT have units with dishwashers?
Yes, 2442 RIDGEHAMPTON COURT has units with dishwashers.
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