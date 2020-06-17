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Reston, VA
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2034 LAKEWINDS DR
Last updated March 25 2020 at 10:57 AM

2034 LAKEWINDS DR

2034 Lakewinds Drive · No Longer Available
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Location

2034 Lakewinds Drive, Reston, VA 20191

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
carport
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
pool
**BEAUTIFUL LAKEFRONT TH**MOVE IN READY & AVAILABLE IMMEDIATELY**UPDATED KITCHEN & BATHS**WOOD FLOORS ON MAIN & UPPER LEVEL**WALLS OF WINDOWS WITH WATER VIEWS**2 RESERVED PARKING SPACES -1 UNDER CARPORT**WALKING DISTANCE & PATHS TO SOUTH LAKES VILLAGE CENTER**STARBUCKS**GROCERY STORE & PHARMACY**RESTAURANTS & SHOPS**WALK TO COMMUNITY POOL ON RIDGE HEIGHTS**ACROSS THE LAKE FROM WIEHLE METRO STATION**LOCATION, LOCATION, LOCATION!!!**"Call CHRIS!"**703.472.1014**TEXT OR CALL IS BEST FOR SHOWINGS!**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2034 LAKEWINDS DR have any available units?
2034 LAKEWINDS DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reston, VA.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 2034 LAKEWINDS DR have?
Some of 2034 LAKEWINDS DR's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2034 LAKEWINDS DR currently offering any rent specials?
2034 LAKEWINDS DR is not currently offering any rent specials.
Is 2034 LAKEWINDS DR pet-friendly?
No, 2034 LAKEWINDS DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 2034 LAKEWINDS DR offer parking?
Yes, 2034 LAKEWINDS DR offers parking.
Does 2034 LAKEWINDS DR have units with washers and dryers?
Yes, 2034 LAKEWINDS DR offers units with in unit laundry.
Does 2034 LAKEWINDS DR have a pool?
Yes, 2034 LAKEWINDS DR has a pool.
Does 2034 LAKEWINDS DR have accessible units?
No, 2034 LAKEWINDS DR does not have accessible units.
Does 2034 LAKEWINDS DR have units with dishwashers?
Yes, 2034 LAKEWINDS DR has units with dishwashers.
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