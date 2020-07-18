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1602 CHIMNEY HOUSE RD
Last updated July 2 2020 at 4:24 PM

1602 CHIMNEY HOUSE RD

1602 Chimney House Road · (866) 677-6937
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Location

1602 Chimney House Road, Reston, VA 20190

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,975

1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
all utils included
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have any available units?
1602 CHIMNEY HOUSE RD has a unit available for $1,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Reston, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reston Rent Report.
What amenities does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have?
Some of 1602 CHIMNEY HOUSE RD's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1602 CHIMNEY HOUSE RD currently offering any rent specials?
1602 CHIMNEY HOUSE RD is not currently offering any rent specials.
Is 1602 CHIMNEY HOUSE RD pet-friendly?
No, 1602 CHIMNEY HOUSE RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reston.
Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD offer parking?
Yes, 1602 CHIMNEY HOUSE RD offers parking.
Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have units with washers and dryers?
Yes, 1602 CHIMNEY HOUSE RD offers units with in unit laundry.
Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have a pool?
Yes, 1602 CHIMNEY HOUSE RD has a pool.
Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have accessible units?
No, 1602 CHIMNEY HOUSE RD does not have accessible units.
Does 1602 CHIMNEY HOUSE RD have units with dishwashers?
Yes, 1602 CHIMNEY HOUSE RD has units with dishwashers.
Interested in 1602 CHIMNEY HOUSE RD?
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