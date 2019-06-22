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Neabsco, VA
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2605 Eastbourne Dr
Last updated June 22 2019 at 1:33 PM

2605 Eastbourne Dr

2605 Eastbourne Dr · No Longer Available
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Location

2605 Eastbourne Dr, Neabsco, VA 22191

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
garage
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2605 Eastbourne Dr have any available units?
2605 Eastbourne Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Neabsco, VA.
What amenities does 2605 Eastbourne Dr have?
Some of 2605 Eastbourne Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2605 Eastbourne Dr currently offering any rent specials?
2605 Eastbourne Dr is not currently offering any rent specials.
Is 2605 Eastbourne Dr pet-friendly?
No, 2605 Eastbourne Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Neabsco.
Does 2605 Eastbourne Dr offer parking?
Yes, 2605 Eastbourne Dr offers parking.
Does 2605 Eastbourne Dr have units with washers and dryers?
Yes, 2605 Eastbourne Dr offers units with in unit laundry.
Does 2605 Eastbourne Dr have a pool?
No, 2605 Eastbourne Dr does not have a pool.
Does 2605 Eastbourne Dr have accessible units?
No, 2605 Eastbourne Dr does not have accessible units.
Does 2605 Eastbourne Dr have units with dishwashers?
No, 2605 Eastbourne Dr does not have units with dishwashers.
Does 2605 Eastbourne Dr have units with air conditioning?
Yes, 2605 Eastbourne Dr has units with air conditioning.
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