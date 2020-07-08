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Lake Ridge, VA
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3490 Condor Ln
Last updated April 21 2020 at 7:35 AM

3490 Condor Ln

3490 Condor Lane · No Longer Available
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Location

3490 Condor Lane, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3490 Condor Ln have any available units?
3490 Condor Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 3490 Condor Ln have?
Some of 3490 Condor Ln's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3490 Condor Ln currently offering any rent specials?
3490 Condor Ln is not currently offering any rent specials.
Is 3490 Condor Ln pet-friendly?
No, 3490 Condor Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Ridge.
Does 3490 Condor Ln offer parking?
No, 3490 Condor Ln does not offer parking.
Does 3490 Condor Ln have units with washers and dryers?
No, 3490 Condor Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 3490 Condor Ln have a pool?
No, 3490 Condor Ln does not have a pool.
Does 3490 Condor Ln have accessible units?
No, 3490 Condor Ln does not have accessible units.
Does 3490 Condor Ln have units with dishwashers?
No, 3490 Condor Ln does not have units with dishwashers.
Does 3490 Condor Ln have units with air conditioning?
No, 3490 Condor Ln does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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