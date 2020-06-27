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Lake Ridge, VA
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13040 GORHAM WAY
Last updated July 29 2019 at 7:10 PM

13040 GORHAM WAY

13040 Gorham Way · No Longer Available
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Location

13040 Gorham Way, Lake Ridge, VA 22192

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
Property Amenities
on-site laundry
pet friendly
BEAUTIFUL CLEAN AND SPACIOUS 4 BEDROOM HOME THAT WILL WELCOME YOU. FOYER HAS A NICE SIZE DEN WITH FRENCH DOORS FOR HOME OFFICE USE. KITCHEN IS OPEN WITH A NICE ISLAND AND PLENTY OF SPACE THAT OPENS UP TO THE FAMILY ROOM AND THE BREAKFAST ROOM. BEAUTIFUL LIGHT THROUGHOUT AND A WOODED BACKYARD SETTING. FAMILY ROOM HAS BEAUTIFUL HARD WOOD. FOYER AND FAMILY ROOM SHOWS BEAUTIFUL HARD WOOD FLOORING. GAS FIREPLACE IN THE UPPER FAMILY ROOM WITH BEAUTIFUL STONE. MAIN FLOOR LAUNDRY ROOM OFF OF THE KITCHEN WITH FRONT LOADING WASHER AND DRYER. BASEMENT HAS AN EXPANSIVE FAMILY ROOM WITH NEWER BERBER CARPETING AND A POWDER ROOM. EXPANSIVE UNFINISHED BASEMENT AREA MAKES A GOOD SPACE FOR STORAGE. TOO MANY MORE FEATURES TO MENTION. CLOSE TO SHOPPING AND PUBLIC TRANSPORTATION. COMMUTER LOT IS JUST MOMENTS AWAY FOR EASY ACCESS AS WELL AS I-95 THIS IS A MUST SEE PROPERTY! SHOWN BY APPOINTMENT ONLY. FIRST MONTHS RENT, SECURITY DEPOSIT AND IF APPLICABLE PET DEPOSIT MUST BE CERTIFIED FUNDS. PETS ARE CASE BY CASE WITH A $500.00 REFUNDABLE PET DEPOSIT IF THERE IS NO PET DAMAGE. ON LINE APPLICATIONS ONLY . APPLICATION FEE IS $45.00 PER ADULT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13040 GORHAM WAY have any available units?
13040 GORHAM WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lake Ridge, VA.
What amenities does 13040 GORHAM WAY have?
Some of 13040 GORHAM WAY's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13040 GORHAM WAY currently offering any rent specials?
13040 GORHAM WAY is not currently offering any rent specials.
Is 13040 GORHAM WAY pet-friendly?
Yes, 13040 GORHAM WAY is pet friendly.
Does 13040 GORHAM WAY offer parking?
No, 13040 GORHAM WAY does not offer parking.
Does 13040 GORHAM WAY have units with washers and dryers?
Yes, 13040 GORHAM WAY offers units with in unit laundry.
Does 13040 GORHAM WAY have a pool?
No, 13040 GORHAM WAY does not have a pool.
Does 13040 GORHAM WAY have accessible units?
No, 13040 GORHAM WAY does not have accessible units.
Does 13040 GORHAM WAY have units with dishwashers?
No, 13040 GORHAM WAY does not have units with dishwashers.
Does 13040 GORHAM WAY have units with air conditioning?
No, 13040 GORHAM WAY does not have units with air conditioning.
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