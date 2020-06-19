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Kingstowne, VA
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5552 JOWETT COURT
Last updated June 19 2020 at 7:16 AM

5552 JOWETT COURT

5552 Jowett Court · (703) 222-4663
COVID-19 Update
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Location

5552 Jowett Court, Kingstowne, VA 22315
Rose Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,700

Click to see floorplan

3 Bed · 4 Bath · 1900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
playground
pool
tennis court
volleyball court
GREAT LOCATION & KINGSTOWNE SHOPPING, RESTAURANTS, MOVIES & AMENITIES-POOL, GYM, TRAILS, VOLLEYBALL, TENNIS, TOT LOTS!**1 CAR GAR TH, 3 BDRM, 2 FB, 2 HBA**BRIGHT KITCHEN W/GRANITE COUNTERTOPS W/BKFST NOOK & PANTRY**SPACIOUS LIVING ROOM W/COZY GAS FIREPLACE BETWEEN LIVING ROOM & DINING ROOM**WALK OUT TO DECK OVERLOOKING TREES!**MBDRM W/VAULT CEILING, WALK-IN CLOSET**MBATH SEPARATE TUB & SHOWER, & DUAL SINKS**SPACIOUS REC ROOM HAS ENGLISH BASEMENT WINDOWS FOR LIGHT**BRAND NEW ROOF**OWNER REPLACING THE WINDOWS IN FRONT OF HOME & CARPET, HOME JUST PAINTED**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5552 JOWETT COURT have any available units?
5552 JOWETT COURT has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5552 JOWETT COURT have?
Some of 5552 JOWETT COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5552 JOWETT COURT currently offering any rent specials?
5552 JOWETT COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 5552 JOWETT COURT pet-friendly?
No, 5552 JOWETT COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kingstowne.
Does 5552 JOWETT COURT offer parking?
Yes, 5552 JOWETT COURT does offer parking.
Does 5552 JOWETT COURT have units with washers and dryers?
Yes, 5552 JOWETT COURT offers units with in unit laundry.
Does 5552 JOWETT COURT have a pool?
Yes, 5552 JOWETT COURT has a pool.
Does 5552 JOWETT COURT have accessible units?
No, 5552 JOWETT COURT does not have accessible units.
Does 5552 JOWETT COURT have units with dishwashers?
Yes, 5552 JOWETT COURT has units with dishwashers.
Does 5552 JOWETT COURT have units with air conditioning?
No, 5552 JOWETT COURT does not have units with air conditioning.
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