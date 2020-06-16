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Fair Oaks, VA
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4219 LOWER PARK DRIVE
Last updated September 20 2019 at 3:20 AM

4219 LOWER PARK DRIVE

4219 Lower Park Drive · No Longer Available
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Location

4219 Lower Park Drive, Fair Oaks, VA 22030

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
AVAILABLE 10-1-19; GREAT LOCATION--WALK TO WEGMANS, FAIRFAX CORNER, FAIRFAX COUNTY GOV'T CENTER; EASY ACCESS TO I-66, FX COUNTY PARKWAY, FAIR OAKS MALL; TOT LOTS, JOGGING/WALKING PATHS; SEASONAL POOL MEMBERSHIP AVAILABLE; WOODSON PYRAMID! PUBLIC TRANSPORTATION CLOSE BY--WALKING DISTANCE; 3-FULLY FINISHED LEVELS. 2 CAR GARAGE. HARDWOOD FLOORS ON MAIN AND UPPER LEVEL; HIGH QUALITY CARPET ON STAIRS AND LOWER LEVEL; ALL 3 LEVELS--EXTENSION IN REAR MAKES THE TH EXTRA LARGE; BACKS TO TREES FOR PRIVACY; DECK AND FENCED YARD; UPGRADES--SS APPLIANCES IN KITCHEN AND WELL-MAINTAINED;. Please-no smoking, no pets.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4219 LOWER PARK DRIVE have any available units?
4219 LOWER PARK DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 4219 LOWER PARK DRIVE have?
Some of 4219 LOWER PARK DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4219 LOWER PARK DRIVE currently offering any rent specials?
4219 LOWER PARK DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 4219 LOWER PARK DRIVE pet-friendly?
No, 4219 LOWER PARK DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE offer parking?
Yes, 4219 LOWER PARK DRIVE offers parking.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 4219 LOWER PARK DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE have a pool?
Yes, 4219 LOWER PARK DRIVE has a pool.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE have accessible units?
No, 4219 LOWER PARK DRIVE does not have accessible units.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 4219 LOWER PARK DRIVE has units with dishwashers.
Does 4219 LOWER PARK DRIVE have units with air conditioning?
No, 4219 LOWER PARK DRIVE does not have units with air conditioning.
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