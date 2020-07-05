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Fair Oaks, VA
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12155 WEDGEWAY PLACE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12155 WEDGEWAY PLACE

12155 Wedgeway Place · No Longer Available
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Location

12155 Wedgeway Place, Fair Oaks, VA 22033

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
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pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12155 WEDGEWAY PLACE have any available units?
12155 WEDGEWAY PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 12155 WEDGEWAY PLACE have?
Some of 12155 WEDGEWAY PLACE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12155 WEDGEWAY PLACE currently offering any rent specials?
12155 WEDGEWAY PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 12155 WEDGEWAY PLACE pet-friendly?
No, 12155 WEDGEWAY PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE offer parking?
No, 12155 WEDGEWAY PLACE does not offer parking.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 12155 WEDGEWAY PLACE offers units with in unit laundry.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE have a pool?
Yes, 12155 WEDGEWAY PLACE has a pool.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE have accessible units?
No, 12155 WEDGEWAY PLACE does not have accessible units.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE have units with dishwashers?
Yes, 12155 WEDGEWAY PLACE has units with dishwashers.
Does 12155 WEDGEWAY PLACE have units with air conditioning?
No, 12155 WEDGEWAY PLACE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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